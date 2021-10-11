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ЕС введет санкции за подрыв территориальной целостности Украины еще по 8 человек - СМИ

ЕС введет санкции за подрыв территориальной целостности Украины еще по 8 человек - СМИ

КИЕВ. 11 октября. УНН. Европейский Союз согласовал расширение персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Об этом сообщил в среду корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы европейской политики в отношении восточных стран-партнеров, пишет УНН.

Цитата:

"ЕС только что согласился добавить еще 8 человек в свой санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Эти люди в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена появятся в официальном журнале ЕС позже сегодня", - написал журналист в Twitter.

Детали

Как отметил Йозвяк, теперь в списке санкций ЕС будет 185 человек и 48 организаций.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

В сентябре Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Донбасс, санкции, Крым, Украина, оккупация
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