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Венедиктова хочет "усовершенствовать" КПК: к работе над проектами пригласила USAID

Венедиктова хочет "усовершенствовать" КПК: к работе над проектами пригласила USAID

КИЕВ. 11 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова имеет целью разработать Концепцию развития уголовной юстиции и совершенствование Уголовного процессуального кодекса и пригласила к работе над проектами USAID. Об этом шла речь во время встречи Венедиктовой с делегацией Агентства США по международному развитию, передает УНН.

детали

В частности, как сообщили в ОГП, Генпрокурор отметила, что для комплексного подхода, кроме реформы правосудия, особого внимания требуют разработка Концепции развития уголовной юстиции и совершенствование Уголовного процессуального кодекса. Она и пригласила специалистов USAID присоединиться к работе над этими проектами.

"Будущее уголовной юстиции - это диджитализация. Мы активно работаем над запуском электронного уголовного производства, чтобы сделать процессы более оперативными", - заявила Венедиктова.

Также, стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере цифровизации, как и совместные мероприятия на направлениях развития ювенальной юстиции и восстановительного правосудия.

Напомним

В конце сентября Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп заключили "Дополнительное соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на сумму 9 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Офис Генпрокурора, Генпрокурор
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