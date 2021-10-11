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Шмыгаль назвал преимущества интеграции Украины в общеевропейскую энергосистему

Шмыгаль назвал преимущества интеграции Украины в общеевропейскую энергосистему

КИЕВ. 11 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пять основных преимуществ касательно интеграции Украины в ENTSO-E. Об этом он заявил во время конференции в Киеве, на которой обсуждают интеграцию Украины в общеевропейскую энергосистему, передает УНН.

Цитата

“Когда мы говорим о ENTSO-E, я бы выделил 5 преимуществ, которые сопровождают и процесс подготовки к присоединению и последствия такой интеграции — это энергетическая независимость и безопасность, прозрачность и демонополизация, экспортные возможности, декорбонизация и обновления устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий в том числе сохранения энергии”, — заявил Шмыгаль.

Детали

В частности, Шмыгаль отметил, Всемирный банк оценивает, что экономические преимущества от синхронизации ОС Украины ENTSO-E составляют ориентировочно полтора миллиарда долларов ежегодно.

Дополнение

Ранее Шмыгаль заявлял, что в ближайшие годы Украина готовится вступить в Европейскую энергетическую сеть и выполнить “Европейское зеленое соглашение”.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Денис Шмыгаль
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