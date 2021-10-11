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Нардепу Вирастюку угрожали убийством. Полиция открыла дело и сообщила детали

Нардепу Вирастюку угрожали убийством. Полиция открыла дело и сообщила детали

Василий Вирастюк

КИЕВ. 11 октября. УНН. Столичная полиция открыла производство из-за угрозы народному депутату от "Слуги народа" Василию Вирастюку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Как стало известно УНН из собственных источников, угрожали Василию Вирастюку.

Цитата

"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В июне этого года новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, избранный еще в марте на скандальных довыборах в 87-м округе на Прикарпатье, во вторник, 15 июня, принес присягу в стенах Верховной Рады Украины.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы за угрозу убить президента Украины Владимира Зеленского.

С 2019 года до сентября этого года в Службу безопасности Украины поступило 22 сообщения с угрозами насильственного характера в адрес Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, полиция, угроза
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