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Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн

Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн

КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители вручили ходатайство об аресте с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом журналисту УНН сообщили в ОГПУ.

Детали

В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что народному депутату вручили ходатайство о заключении под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

Выбирать Медведчуку меру пресечения будет Печерский районный суд города Киева.

Правоохранители вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен подозреваемому в государственной измене главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом.

Дополнение

Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. Так, по версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Виктора Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд.

Добавим, что сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по делу о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, Офис Генпрокурора, Украина
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