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"Его реальный рейтинг 23%": кандидат в мэры Харькова считает, что Терехов "рисует" себе высокий рейтинг для фальсификаций

"Его реальный рейтинг 23%": кандидат в мэры Харькова считает, что Терехов "рисует" себе высокий рейтинг для фальсификаций

КИЕВ. 11 октября. УНН. Социологи вдвое завышают рейтинг временного мэра Харькова Игоря Терехова. Об этом в комментарии УНН заявил депутат Харьковского совета Дмитрий Маринин, комментируя результаты социологической группы “Рейтинг”.

Цитата

“Рейтинг Терехова в 57,6% — нарисован. Его реальный рейтинг около 23%. Я общаюсь с людьми. Не с политтехнологами, которые рисуют рейтинги, а с людьми во дворах. Они слышат фамилию Терехов и плюются”, — говорит Маринин.

Депутат не исключает, что ближе к дате выборов социологи “нарисуют” Терехову рейтинг в 73%.

“Это все делается потому, что они понимают, что будут фальсифицировать выборы. При чем фальсификация будет настолько тотальной, что они сейчас уже начинают внушать людям, что Терехов выиграет в первом туре. Но это — нонсенс”, — заявил Маринин.

Контекст

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам экспертов, будет два тура выборов, где вероятнее всего будут соперничать Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Источник: УНН
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