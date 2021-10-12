Сегодня состоится 23-й саммит Украина-ЕС

КИЕВ. 12 октября. УНН. 23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября этого года в Киеве. На западе председательствовать будут Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет УНН.

Детали

На западе обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечение энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

По результатам саммита будет принято совместное заявление. На полях саммит Украина ожидает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве, которую называют соглашением о “открытом небе”.

Как отметили в Офисе, эффект от сделки заключается, среди прочего, в улучшении эффективности и безопасности полетов, росте конкуренции и, за счет этого, повышении комфорта, в то время как цены иметь тенденцию к снижению.

Так, благодаря подписанию соглашения, на украинском ждет ряд преимуществ, в частности:

— Постепенно увеличится количество авиаперевозчиков на международных и внутренних рейсах.

Как объясняют в Стефанишин, украинском будет из кого выбирать, с кем лететь, какой авиакомпанией, в зависимости от условий, которые последние предлагают, и которые пассажир для себя выбирает.

— работать больше аэропортов, до и из Украины будет больше рейсов.

Отмечается, что для указанных изменений потребуется определенное время, но соглашение открывает такую возможность.

— Больше комфорта в аэропортах.

За счет общего рынка ожидается привлечение большего объема инвестиций в инфраструктуру и сферу обслуживания, включая региональные аэропорты.

— Европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние украинские рейсы, которые также станут более доступными.

— Украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках ЕС, если хотя бы одна точка маршрута находится в Украине.

Напомним

Во время саммита Украина-ЕС, который состоится уже завтра, 12 октября, не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

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