В Раду вскоре направят законопроект о двойном гражданстве - Енин

КИЕВ. 12 октября. УНН. Законопроект, которым должны урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине, вскоре подадут на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет УНН.

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"По поручению президента мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", - рассказал Енин.

Детали

По словам заместителя главы МВД, в этом вопросе важно расширить участие соотечественников, которые не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Так же они могли бы получить украинское гражданство, считает Енин.

По его словам, сейчас документ изучают в Министерстве юстиции, и, по прогнозам, закон о двойном гражданстве в Украине может появиться менее чем через год.

Добавим

В сентябре Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан.

По его словам, в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать в том числе и ради украинцев, которые имеют украинские корни, но живут в США, в Канаде, в ЕС и тому подобное.

Позже Зеленский заявил в Украинском институте Америки в Нью-Йорке на встрече с представителями украинской диаспоры, украинских организаций и церквей, что в стране обсуждают вопрос двойного гражданства.



