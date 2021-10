Саммит Украина-ЕС: главы сообщества встретились с Зеленским

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев для участие в 23-м саммите Украина-ЕС. Утром они отправились в Мариинский дворец, где европейских чиновником встретил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“ЕС и Украину связывают глубокие и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте исследуем, что еще мы можем сделать вместе”, — написала у себя в Twitter по прибытию фон дер Ляйен.



Детали

Стоит отметить, что, согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента накануне, представителей СМИ приглашали на мероприятия в рамках саммита лишь с 10:30.



В 11:25 запланированна церемония подписания сторонами ряда документов, а в 11:35 — общение с прессой.

The EU and Ukraine share a deep and special bond.

A mutually beneficial partnership that we need to nurture.



I want us to remain ambitious in our relationship.



Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV