Монастырский: создание равных возможностей для мужчин и женщин является одним из приоритетов МВД

КИЕВ. 12 октября. УНН. Создание равных возможностей для мужчин и женщин в правоохранительных органах является одной из приоритетных задач Министерства внутренних дел. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время выступления на Конференции “Разрушай стереотипы, познавая себя”, передает корреспондент УНН.

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“С моей точки зрения, изменение отношения к правоохранительным органам, повышение уровня доверия к правоохранительным органам возможно и происходит в том числе из-за присутствия женщин в правоохранительных органах. Потому что всегда вопрос присутствия женщины, например, в патруле патрульной полиции — это больше на разрешение конфликта, а не на его обострение. Поэтому, создание равных возможностей для мужчин и женщин в правоохранительных органах является одной из приоритетных задач Министерства внутренних дел”, — заявил министр.

Детали

Также по его словам, направление и повестка дня “Женщины, мир, безопасность” является приоритетной среди тех направлений, которые МВД определило в своей деятельности.

“Со стороны министерства могу заверить, что любые возможности, необходимые для развития этого движения в рамках Министерства, будут обеспечены. Не только в пределах полиции, но в пределах Национальной гвардии, в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и в других подразделениях МВД”, — подчеркнул Монастырский.

Мероприятие проходит по инициативе Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП) совместно с UN Women (ООН Женщины).

Мероприятие проходит в гибридном формате телемоста с прямыми включениями из 5 городов: Киева, Кривого Рога, Полтавы, Мариуполя и Львова.

Добавим

По данным МВД, руководящие должности аппарата Министерства внутренних дел возглавляет около 40% женщин.