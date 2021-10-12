ЕС призывает Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе - глава Еврокомиссии

КИЕВ. 12 октября. УНН. Европейский Союз разделяет позицию Украины и призывает Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

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"Украина должна быть уверена в нашей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать полное выполнение Минских соглашений, мы поддерживаем Украину в ее усилиях, мы поддерживаем вашу позицию, позицию вашего правительства, полностью, и мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта", - сказала глава Еврокомиссии.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая несомненно является стороной конфликта, и это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на саммите Украина-ЕС в Киеве.



