Кремль: перспективы саммита высшего уровня "нормандской четверки" будут понятны после встречи глав МИД стран

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определены, но такая встреча может помочь организации саммита высшего уровня. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и (президентом Франции Эмманюэлем) Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках „нормандской четверки“ на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время”, — сказал он.

Перспективы проведения саммита в “нормандском формате” на высшем уровне будут ясны после встречи глав МИД, заявил Песков. “Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита “нормандской четверки”, — сказал Песков, отвечая на вопрос, стали ли более осязаемыми перспективы проведения этой встречи после телефонного разговора президента Путина с канцлером ФРГ и президентом Франции.

Работа в рамках “нормандской четверки” продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, но как утверждают в Москве, прогресса ни по самим минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям нет. “Здесь работа ведется. Хотя похвастаться нечем в плане выполнения ни Минска, ни Парижа. Но работа ведется, и вчера была подтверждена готовность эту работу продолжать”, — сказал Песков.

Накануне

Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, состоявшегося 11 октября, в Кремле заявили, что стороны условились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита”.

Вчера также состоялся разговор лидеров Франции и Германии с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в нормандской формате до сих пор, выразив надежду на такое же активное участие и в будущем. Было обсуждено дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита „Нормандской четверки“”, — сообщили на Банковой.