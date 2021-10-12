Политики ЕС так и не ответили, когда Украина может рассчитывать на перспективу членства

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не смогли дать четкого ответа на вопрос о том, когда Украина может рассчитывать на получение перспективы членства в ЕС, передает корреспондент УНН.

Так, журналист поставила вопрос о том, когда Украина может рассчитывать на получение перспективы членства.

Так, Мишель заявил, что представители ЕС “хорошо слышали и слушали аргументы”, высказанные Президентом Владимиром Зеленским по этому поводу.

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“В последние месяцы мы видим ускорение, которое позволяет более связать наших людей”, — отметил он.

Детали

Госпожа фон дер Ляен в свою очередь добавила, что тот факт, что Украина является суверенным, независимым государством, и она способна определить собственные политические приоритеты — что для ЕС очень важно.

“Мы очень близки и мы еще сближаемся. Это важная перспектива. Есть три основных направления. Во-первых, это реформы, и я хотела бы вновь поблагодарить и признать усилия президента Зеленского за уверенность, решительность, с которой вы работаете на благо Украины”, — сказала она.

Второе, по ее словам — это постепенная экономическая интеграция. Это очень мощная сила, которая упростит другие направления сближения.

Третье — это политическая ассоциация с ЕС, полное внедрение Соглашения об ассоциации и глубокое соглашение о свободной торговле.

“Важно, что мы единая европейская семья. и мы работаем вместе”, — добавила она.

На вопрос ответил сам Президент Украины.

“Я сказал, что мне кажется что нашему обществу и мне как части этого общества и лидеру страны не хватает этого понимания — что мы уже идем одним путем, но где тот финиш на этом пути, и есть ли он? Потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, чтобы финиш был в ближайшее время... Мне кажется, что именно этот сигнал должен получить каждый украинец”, — отметил он.

Что было раньше

Как писал УНН, на прошлой неделе Верховная Рада призвала ЕС признать перспективы членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны.