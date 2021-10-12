Арбитражный трибунал: Украина раскритиковала выступление РФ и назвала имена захваченных моряков

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина выступила на слушаниях в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и их экипажей, раскритиковав вчерашние заявления РФ, передает корреспондент УНН.

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“Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права — неприкосновенность военных кораблей. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что украинские военно-морские корабли „Никополь“, „Бердянск“ и „Яны Капу“ являются выражением нашего суверенитета и должны уважаться как таковые. Но Россия не соблюдает международное право”, — подчеркнула директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, представляющая Украину на слушаниях.

Детали

Она также призвала суд помнить имена задержанных украинских моряков, которых год продержали в плену россияне. По словам агента Украины, украинские воины заслуживают справедливости.

А именно, речь идет о Викторе Беспальченко, Юрии Безъязычном, Юрии Будзило, Владимире Варимезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Денисе Гриценко, Андрее Драче, Андрее Эйдере, Вячеславе Зинченко, Владиславе Костышином, Владимире Лисовом, Олеге Мельничуке, Романе Мокряке, Богдане Небылице, Андрее Опрыско, Сергее Попове, Евгение Семидоцком, Василии Сороке, Владимире Терещенко, Сергее Цыбизове, Сергее Чулибе и Андрее Шевченко, захваченных Российской Федерацией 25 ноября 2018 года.

Не смотря на конфликт между Украиной и Россией, захват украинских кораблей стал шокирующим событием, подчеркнула дипломат.

Золотарева заявила, что, с точки зрения Украины, Арбитраж располагает юрисдикцией для рассмотрения данного дела.

Она также назвала действия РФ попыткой уйти от ответственности.

“У России тоже есть проблемы с фактами. Во время вчерашней презентации... я была очень удивлена, услышав ряд заявлений, не основанных на реальности. Я знаю протокол этого дела и показания наших военнослужащих. Они рассказывают совсем другую историю. Вчера вам также представили ложное представление о том, о чем идет речь, и неправильный подход к спору. Сегодня мы покажем вам, о чем на самом деле идет спор”, — сказала Агент Украины.

“Трибунал обладает юрисдикцией рассматривать этот спор. Сегодня мы покажем вам, почему все возражения России должны быть отклонены”, — добавила она.

После выступления Золотаревой, заседание перешло в закрытый режим.

Напомним

Накануне Арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России по задержанию трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Выступала российская сторона. Представитель РФ заявил, что по его мнению дело не находится в юрисдикции суда.



Захват судов и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских суден.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а судна вернула в нарушение требований настоящего приказа в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских суден и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утвержденные процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.