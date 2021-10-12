Профильный комитет Рады утвердил финальную редакцию налогового законопроекта
КИЕВ. 12 октября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил финальную редакцию “налогового” законопроекта №5600, который рассмотрят в Верховной Раде на пленарной неделе уже с 18 октября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили член налогового комитета, народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк и представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
Цитата:
“Налоговый комитет утвердил финальную редакцию скандального налогового законопроекта 5600”, - говорится в сообщении Железняка.
Детали
Сообщается, что на данный момент в законопроекте 159 правок, и именно эта таблица пойдет на рассмотрение зала на пленарной неделе уже с 18 октября.
В то же время, представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук заявил в своем Telegram-канале, что налоговый комитет поддержал правительственный проект закон № 5600 "в редакции, учитывающей замечания Главного управления документального обеспечения и Главного юридического управления Аппарата ВРУ".
Также, с его слов, комитет решил направить на рассмотрение Верховной Рады уточненную сравнительную таблицу, "составленную в соответствии с требованиями" закона о Регламенте.
Со слов Мельничука, принятие законопроекта позволит получить "дополнительные поступления в бюджет в сумме 30 млрд грн в год", которые, как он утверждает, будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону, реализацию других важных для страны программ".
Он добавил, что законопроект, в частности, направлен на:
- создание более эффективных механизмов администрирования налогов;
- недопущения безосновательного пользования налоговыми льготами;
- создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.
Добавим
17 сентября комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "налоговый" законопроект.
Однако позже глава налогового комитета Даниил Гетманцев в комментарии УНН сообщил, что законопроект № 5600 могут снять с голосования в Верховной Раде, если будет собрано 150 подписей за рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре.