Чрезвычайная ситуация с отопительным сезоном: в ОП заявляют, что проблем нет и "газа достаточно"

КИЕВ. 12 октября. УНН. Газа в украинских хранилищах достаточно для нужд населения и социальной сферы в отопительном сезоне. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - написал Тимошенко.

Детали

По его словам, до 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

"Цена на газ для нужд населения - 7,42 грн. По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) - 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку", - сообщил Тимошенко.

Также он призвал прекратить разгонять панику.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - отметил Тимошенко.

Кроме того, он сообщил, что Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Дополнение

Как писал УНН, на грани старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений. Только со вчерашнего дня о таком сообщили из нескольких областей.

В конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

Из регионов сообщают, что при этом Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А заведения, которые имеют автономные котельные, по сообщениям, закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках".

Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации называют введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций на отопительный период 2021-2022 годов.