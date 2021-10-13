Свертывание миссии ОБСЕ на границе с РФ: Украина ищет возможности для ответа без эскалации

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украина обдумывает симметричный или ассиметричный ответ на непродление мандата миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией. Об этом во время брифинга в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"Я бы не ждал какой-то активности в возобновлении работы этой миссии от ОБСЕ. Но вопрос чрезвычайно важен с безопасности и политической точки зрения. Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по Минским договоренностям", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, эта тема была предметом разговора Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии в понедельник.

"Мы ищем сейчас возможности для того, чтобы найти симметричный или ассиметричный ответ на этот шаг", - отметил министр.

"Дело в том, что мы все заинтересованы в движении вперед в мирном урегулировании, поэтому нам нужно принять такие шаги, которые приведут не к эскалации ситуации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот - к уступкам со стороны РФ для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил он.

Контекст

2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Миссия ОБСЕ работала в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.