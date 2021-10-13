Кулеба: на саммите Украина-ЕС не было никаких разговоров о каких-либо "мифических" угрозах безвизу

КИЕВ. 13 октября. УНН. На 23-м саммите Украина-ЕС, который состоялся в Киеве во вторник, не было никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо угрозах безвизу или провале политики Европейского союза в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС — ред.): Никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвизу, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине”, — сказал Кулеба.

Детали

По мнению министра, это служит убедительным свидетельством того, что “фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и Европейским союзом находятся в кризисе и не имеют перспективы” не имеют ничего общего с действительностью.

“Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает”, — добавил он.

Контекст

По информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.



Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребление безвизом. В документе упоминается о росте “правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием” со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

Информацию также пришлось опровергать и федеральному президенту Германии.

В МИД Украины сообщили журналисту УНН: “Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть”.



Как считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информация о потенциальных угрозах для функционирования безвизового режима между Украиной и ЕС — это “абсолютный фейк” и провокация перед саммитом Украина-ЕС.