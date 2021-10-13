У Путина говорят, что увеличение транзита газа через Украину зависит от ЕС

КИЕВ. 13 октября. УНН. Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит “конкурентные” условия. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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По мнению Пескова, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита “являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе”.

“Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе... Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать”, — заявил он.

Детали

По его словам, Россия увеличила до “возможного максимума” поставки газа в Европу по имеющимся контрактам. На вопрос, поставляется ли газ сверх контрактов, Песков заметил, что “сверх контрактов ничего не может поставляться”.

Добавим

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в 2021 году “превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через Украину”.

Что было ранее

В конце сентября “Газпром” подписал с Венгрией два 15-летних контракты на поставку газа через “Турецкий поток” и газопроводы Юго-Восточной Европы.



Контракты начали действовать 1 октября. В этот день стало известно, что “Газпром” остановил транзит российского газа в направлении Венгрии.



Оператор ГТС Украины заявил, что целью сделки “Газпрома” с Венгрией был именно обход Украины вопреки контракту о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом до 2024 года. Кремль, в свою очередь, заявил, что сделка не нарушает чьих-либо прав или норм международной торговли.