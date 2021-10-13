Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах Приватбанка – адвокат

КИЕВ. 13 октября. УНН. Заявления некоторых должностных лиц Приватбанка и их юридических советников о том, что деньги английских компаний, которые находились на депозитных счетах Приватбанка на Кипре, были списаны в капитал банка по время национализации, являются неправдивыми и ложными. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Игорь Алексеев, который представляет интересы Игоря Суркиса. Адвокат подчеркнул, что деньги априори не могли быть списаны по нескольким причинам.

Первая — с декабря 2016 года действует судебный запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, этот запрет — бессрочен.

Вторая — украинский бейл-ин в Приватбанке не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра.

Третья причина — лицензия Кипрского филиала Приватбанка была ограничена Центробанком Кипра до двух операций — начислении процентов и выплате “тела” депозита по мере окончания действия договора.

“Кстати, проценты на средства английских компаний начислялись по апрель 2017 года включительно, то есть в течение 4 месяцев после национализации Приватбанка. Это дополнительно подтверждает, что в декабре 2016 года деньги не были списаны в капитал банка”, — подытожил Игорь Алексеев.