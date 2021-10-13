"Дружеская" к бизнесмену-беглецу Руслану Тарпану фирма "нажилась" на ремонте одесской школы

КИЕВ. 13 октября. УНН. Компания ООО “БИЛД-ПРО”, принадлежащая Вадиму Теплицкому, депутату Одесского облсовета и члену фракции “Европейская солидарность”, подозревается в завышении стоимости строительных работ при ремонте Беляевской общеобразовательной школы № 2, передает УНН со ссылкой на сведения Одесской областной прокуратуры.

Детали

За капремонт и реставрацию школы компания ООО “БИЛД-ПРО” предложила цену в почти 23,5 млн грн и вышла победителем тендера, сообщает Prozorro.



Заказчиком работ выступило управление градостроительства, землеустройства и коммунального имущества Беляевского городского совета.

Однако в текущем году, Беляевской окружной прокуратурой по материалам Южного офиса Госаудитслужбы началось уголовное производство по факту завышения стоимости строительных работ.

Несмотря на это, компания Теплицкого “БИЛД-ПРО” продолжает заниматься реставрацией. А в целом за последние 5 лет победила в 23 тендерах на сумму почти 64 миллиона гривен из бюджета.

Вадим Теплицкий, в свою очередь, также является фигурантом громкого уголовного производства НАБУ касательно “Глубоководного выпуска”. Ему и еще 10 лицам грозит до 12 лет лишения свободы, информировал портал “Одесса News”.

Их подозревают в многочисленных подделках документов при реализации этого проекта и в “пособничестве организованной группе в завладении средствами”. По данным следствия, на “Глубоководном выпуске” искусственно завышали проектно-сметную стоимость материалов и объемов работ. Ущерб государству в целом насчитывает 320 млн грн.

Контекст

Главный подозреваемый в производстве “Глубоководного выпуска” — одесский бизнесмен-беглец Руслан Тарпан, уже четвертый год разыскивается правоохранителями. Против него и экс-жены Оксаны Шишовской производства также расследуют и в Княжестве Монако, в частности, по фактам легализации средств полученных в Украине незаконным путем. Украина до сих пор не объявила Тарпана в международный розыск. Однако в НАБУ не могут объяснить, почему медлят с этим вопросом.