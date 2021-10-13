В Раде усилят карантин: непривитым хотят ограничить доступ

КИЕВ. 13 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи, и медицинского страхования во время заседания поддержал проект постановления № 6154 о дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19, которыми предусматривается усиление карантинных ограничений в помещениях Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

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"Профильный комитет рекомендовал включить проект постановления № 6154 в повестку дня 6-й сессии Верховной Рады Украины 9 созыва, и по результатам рассмотрения в первом чтении принять ее за основу и в целом", - заявил председатель комитета Михаил Радуцкий.

Детали

Проектом постановления предусматривается:

- на период действия карантина COVID-19 установить, что допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников Аппарата, и других посетителей, а также СМИ осуществляется при наличии:

- документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 (одной или несколькими дозами вакцин)

- отрицательного ПЦР (72 часа) или антиген теста (48 часов);

- справки о выздоровлении лица от COVID-19 (если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа).

Добавим

Ранее УНН информировал, что в Верховной Раде планируют усилить карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной болезнью. Возможность подписать постановление открыта до 16:00 пятницы (8 октября).

Между тем, в Украине зафиксировано уже 2,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 октября, - 16,3 тысячи, лишь немногим меньше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, более удвоение против показателя днем ранее.