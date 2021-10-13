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Зеленский назначил омбусмена по правам защитников Украины

Зеленский назначил омбусмена по правам защитников Украины

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую уполномоченным Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины, подписав соответствующий указ №531/2021, передает УНН.

Цитата

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в тексте документа.

Ранее

В июне в Офисе Президента Украины заявили о трансформации института уполномоченных главы государства. Кроме того, стало известно, что у Владимира Зеленского появилось сразу четыре советника - уполномоченных.

Среди них был и советник - уполномоченный по вопросам участников боевых действий.

Тогда в ОП сообщили, что направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

Добавим

Завтра, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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