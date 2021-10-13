Зеленский назначил омбусмена по правам защитников Украины

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую уполномоченным Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины, подписав соответствующий указ №531/2021, передает УНН.

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"Назначить Вербицкую Алену Николаевну Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в тексте документа.

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В июне в Офисе Президента Украины заявили о трансформации института уполномоченных главы государства. Кроме того, стало известно, что у Владимира Зеленского появилось сразу четыре советника - уполномоченных.

Среди них был и советник - уполномоченный по вопросам участников боевых действий.

Тогда в ОП сообщили, что направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

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Завтра, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц.