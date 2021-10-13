Монастырский призвал воздержаться от политизации Дня защитника и защитницы

КИЕВ. 13 октября. УНН. Глава МВД Денис Монастырский обратиться к участникам мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины с просьбой воздержаться завтра от политических акций или любых других попыток политизации этого праздника. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Завтра большой праздник! Он должен быть наполнен глубоким уважением и благодарностью защитникам и защитницам нашего государства. Это День тех, кто ценой собственной жизни и здоровья защищал и защищает интересы Украины, кто делает ее более прочной.

Хотел бы обратиться к участникам мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины с просьбой воздержаться завтра от политических акций или любых других попыток политизации этого праздника. Считаю это недостойным по отношению к нашим героям", - написал Монастырский.

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Министр также сообщил, что накануне Дня защитников и защитниц, вручил лучшим работникам структуры МВД государственные награды, отличия Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, ведомственные награды за выдающиеся заслуги в службе, а также отметил огнестрельным оружием за оказанную честь и доблесть в борьбе с преступностью и за укрепление обороноспособности Украины.

"Горжусь каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли. Убежден, что отвага, мужество и наша вера обязательно победят! Слава Украине!" - резюмировал он.

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Завтра, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц.