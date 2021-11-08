Ситуация с украинцами, которые застряли в Турции: суд может пересмотреть запрет на выезд граждан

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сразу два украинских дипломатических учреждения оказывают консульскую помощь украинцам, застрявшим в Турции из-за расследования, которое ведут из-за гибели одного из участников тургруппы. Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи, суд сможет пересмотреть запрет на выезд из страны после получения результатов необходимых экспертиз. Об этом сообщил УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Так, по словам дипломата, МИД задействовало для разрешения ситуации с группой украинских туристов в Турции посольство Украины в Анкаре. Сразу два украинских дипломатических учреждения-посольство и консульство в Анталии — оказывают украинцам консульскую помощь.

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“Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи нашим туристам в контексте рассмотрения дела в суде. Напомню, что на время следственных действий суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ему ранения”, — сообщил он.

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Николенко также отметил, что украинское посольство обратилось в МИД Турции для проведения оперативного и беспристрастного следствия.

Кроме того, консул Украины в Анталии потребовал встречи с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы. Изучаются также возможности поддержки пребывания украинцев на время следственных действий.

“Хочу всех успокоить, что наши дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы. Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины”, — добавил Николенко.

Напомним

Как стало известно на прошлой неделе, украинские туристы, которые в середине октября прилетели в Анталию и отправились в поход по Ликийской тропе, до сих пор остаются в Турции из-за расследования, которое ведут из-за гибели одного из участников группы.

6 октября украинская туристка Ирина Громыко, которая входит в состав этой группы сообщила на своей странице в Facebook, что тело умершего товарища передали в Украину. Его похоронили 22 октября.

Также она заявляла, что украинское консульство на их запросы и просьбы помочь отвечало, что “в данном случае помощь не предусмотрена законодательством” и на просьбу делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны.

Впоследствии она сообщила, что все же с ними связались из консульства, и обещали с понедельника делать запросы к Турецкому суду по ходу дела.