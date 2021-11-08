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Во Львов из другой области вертолетом МВД доставили 6-летнего ребенка с пороком сердца

Во Львов из другой области вертолетом МВД доставили 6-летнего ребенка с пороком сердца

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня на вертолете МВД из Дубно Ровенской области во Львов доставили шестилетнюю девочку с врожденным пороком сердца. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня, 8 ноября, из города Дубно медики Львовского областного центра ЭМП и МК вертолетом МВД Украины перевезли во Львов маленькую пациентку", — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают, шестилетняя пациентка с врожденным пороком сердца, которая находилась в Дубенской городской больнице, нуждалась в немедленном дообследовании и оперативном вмешательстве.

"Благодаря совместным и слаженным действиям врачей Дубенской городской больницы и коллег со Львова ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение соседней области", — добавили на Facebook-странице центра.

Напомним

Из Славского в больницу Львова на вертолете доставили 11-летнего мальчика в состоянии мозговой комы.

Источник: УНН
Теги: МВД, Львов и Львовская область, Ровно и Ровенская область, дети
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