Во Львов из другой области вертолетом МВД доставили 6-летнего ребенка с пороком сердца
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня на вертолете МВД из Дубно Ровенской области во Львов доставили шестилетнюю девочку с врожденным пороком сердца. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует УНН.
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"Сегодня, 8 ноября, из города Дубно медики Львовского областного центра ЭМП и МК вертолетом МВД Украины перевезли во Львов маленькую пациентку", — говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают, шестилетняя пациентка с врожденным пороком сердца, которая находилась в Дубенской городской больнице, нуждалась в немедленном дообследовании и оперативном вмешательстве.
"Благодаря совместным и слаженным действиям врачей Дубенской городской больницы и коллег со Львова ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение соседней области", — добавили на Facebook-странице центра.
Напомним
Из Славского в больницу Львова на вертолете доставили 11-летнего мальчика в состоянии мозговой комы.