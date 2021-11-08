Лавров отказался от "нормандской" встречи 11 ноября

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Дата встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не определена, 11 ноября никаких встреч не будет. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Лавров сказал, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.

Цитата:

"11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в "нормандском формате", - сказал глава МИД России.

Детали

Он напомнил, что Москва направила партнерам по "нормандскому формату" проект итогового документа возможной министерской встречи. 30 октября на полях саммита G20 глава МИД Франции якобы сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом, пишет агентство. По словам главы МИД РФ, Москва ждет реакции на свои предложения.

Кроме того, как указано, 11 ноября у Лаврова в Москве "очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран".

"Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу", - сообщил глава МИД РФ.

Что было ранее

Накануне в МИД РФ заявили, якобы Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в "нормандском формате".

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации при необходимости и нормандского саммита”.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.