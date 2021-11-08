Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении - СМИ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении. Предполагается, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

Некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Михаил Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали две бронированные автомашины. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Сегодня ранее его личный врач заявил, что консилиум докторов, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Михаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», — рассказал журналистам врач Николоз Кипшидзе.

Как сообщает TV Pirveli, на местах сейчас производится специальная мобилизация правоохранителей.

Напомним

Михаил Саакашвили отказывается от еды уже 39-й день после того, как 1 октября его задержали в Тбилиси. 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы.

Бывший президент Грузии считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Кроме того, бывший грузинский лидер за время голодовки похудел на 20 кг.

Регулярно у Руставской тюрьмы и других городов Грузии проводят митинги с требованием госпитализации Саакашвили в частную больницу. На поддержку президента голодовку объявили несколько человек, среди которых депутат парламента Грузии.

Добавим, что в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, разгроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета.