Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 -0,0880  EUR: 30,10 -0,1879 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
21315

Саакашвили доставили в тюремную больницу

Саакашвили доставили в тюремную больницу

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена Пенитенциарной службой страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТВ Первый.

Цитата

"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18", - говориться в сообщении.

Детали

В Пенитенциарной службе заявили, что будут предоставлять общественности дополнительную информацию поэтапно.

Дополнение

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.

Предполагалось, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

Источник: УНН
Теги: Грузия, Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.