КИЕВ. 8 ноября. УНН. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена Пенитенциарной службой страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТВ Первый.

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"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18", - говориться в сообщении.

Детали

В Пенитенциарной службе заявили, что будут предоставлять общественности дополнительную информацию поэтапно.

Дополнение

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.

Предполагалось, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.