СНБО может начать определять первых олигархов во второй половине мая - Малюська

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут состояться во второй половине мая 2022 года. Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает УНН.

Малюська сообщил, что с целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

Также СНБОУ утвердит положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения и разработает такой реестр.

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"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" СНБОУ будут возможными (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - написал Малюська.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Впоследствии в "Слуге народа" заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, который является главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания до того, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет - должна быть применена ст. 131 Регламента ВР. И Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.