В Киеве жестоко избили в подъезде автора песен группы KAZKA

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве жестоко избили в собственном подъезде автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. У него перелом черепа и носа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.

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“Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой ещё 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное. У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде и я плохо вижу одним глазом”, — написал Журавлев.

Детали

По его словам, пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины.

Дополнение

Сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого задержали из-за нападения на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой, сообщили о подозрении.

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный человек напал и избил танцора из ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева тут же попросила помощи в розыске нападавшего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что на танцора балета напал действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.