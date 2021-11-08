Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,08 -0,0214  EUR: 30,20 0,1057 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17370

Класс петарды: граната, которую больной принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась небоевой

Класс петарды: граната, которую больной принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась небоевой

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Граната, которую мужчина принес в ковидное отделение в Борисполе, оказалась не боевой, а страйкбольной игровой - класса петарды. Об этом сообщил в Facebook руководитель Бориспольского отдела полиции Тарас Кравчук, передает УНН.

Детали

По словам Кравчука, пациент лечился в инфекционном отделении, сегодня переведен в реанимацию. При транспортировке в его вещах и обнаружили подозрительный предмет. Врачи сработали быстро и вынесли предмет на улицу.

“В дальнейшем полицейскими установлено, что указанный предмет не является боевой гранатой, а страйкбольной игровой гранатой класса петарды с наполнителем в виде мела. Кстати находится в свободном доступе”, — написал Кравчук.

Правоохранитель пожелал пациенту скорейшего выздоровления и добавил, что впоследствии будут выяснены все обстоятельства.

“Однозначно таким вещам, даже и имитационным, не место в медицинском учреждении”, — резюмировал Кравчук.

Ранее

Как сообщал УНН, мужчина с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату.

Источник: УНН
Теги: Украина, граната, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.