В парламенте Крыма хотят лишить Софию Ротару звания “почетной крымчанки”

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В российском парламенте аннексированного Крыма предлагают лишить украинскую певицу Софию Ротару звания “почетного гражданина Крыма”. Об этом заявил председатель комитета парламента по культуре Николай Волков, передает УНН со ссылкой на “Крим.Реалії”.

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“Я считаю, что нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки. Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софью Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, очевидно, мыслит уже другими категориями”, — считает Волков.

Напомним

Ранее сестра артистки Софии Ротару Аурика рассказала, что они не бывают в Ялте, где артистка оставила недвижимость, которую они закрыли до “возвращения Крыма”. На вопрос, как сейчас эксплуатируется бутик-отель Софии Ротару Villa Sofia в центре Ялты, Аурика ответила: “Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма”.

Она также отметила, что сама София Ротару живет в Украине, в Конча-Заспе, отдавая предпочтение семейному уединению.

В декабре 2019 года сообщалось, что отель Софии Ротару в Ялте закрылся на реновацию. В 2015 году сын певицы Руслан Евдокименко пожаловался на уменьшение турпотока и отсутствие постояльцев. Также он рассказал, что отелю пришлось отказаться от зарубежных поваров.

Villa Sofia находится на набережной Ялты в нескольких десятках метров от моря. В отеле — 12 номеров, ресторан и SPA.