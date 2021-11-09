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Двое футболистов сборной Украины вошли в трансферные цели Шевченко в "Дженоа"

Двое футболистов сборной Украины вошли в трансферные цели Шевченко в "Дженоа"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский специалист Андрей Шевченко после назначения на пост главного тренера "Дженоа" озвучил имена футболистов, которых хочет видеть в своей команде, сообщает сайт "Get Italian Football News" со ссылкой на генуэзскую газету "Secolo XIX", передает УНН.

Детали

Одними из вариантов усиления ростера для украинского специалиста являются защитник “Динамо” Виталий Миколенко и футболист “Манчестер Сити” Александр Зинченко.

Кроме того, в список интересов Шевченко входит также хавбек “Милана” Саму Кастильехо и вингер “Челси” Кристиан Пулишич.
Примечательно, что трансферная стоимость Зинченко сейчас достигает 28 млн. Евро, Миколенко — 17, Пулішича — 50, а Кастільєхо— 5,5.

Дополнение

“Дженоа” идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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