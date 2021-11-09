На 9 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 9 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1528.1104грн

Серебро —20.4231грн

Платина —880.2767грн

Палладий — 1721.2277грн.

В сравнении с 8 ноября курс металлов упал.