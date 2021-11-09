Новости: Экономика
9 ноября 2021, 06:31 • Илья Нежигай • 11280
На 9 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 9 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1528.1104грн
Серебро —20.4231грн
Платина —880.2767грн
Палладий — 1721.2277грн.
В сравнении с 8 ноября курс металлов упал.
Источник: УНН
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