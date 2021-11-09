Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,08 -0,0214  EUR: 30,20 0,1057 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
31065

Похолодание и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Похолодание и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мокрый снег ожидается в двух областях Украины уже сегодня, 9 ноября. Станет прохладнее - днем максимум 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 ноября в южных и восточных областях дожди, ночью местами значительные дожди, в Карпатах, в Сумской и Харьковской областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9, днем 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, днем 5-8°.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.