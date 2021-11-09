Утро в столице началось с пробок: где "тянучка"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 9 ноября, на улицах и проспектах столицы уже было заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на улицах Даниила Щербаковского, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Елены Телиги, Кирилловской, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Короленковской и Набережно-Крещатицкой.

Кроме того, движение затруднено на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.

Движение на мостах - затруднено на Северном и Дарницком. На мостах Метро, Патона и Южном можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, днем 5-8°.

Кроме того, сегодня в Сумской и Харьковской областях ожидается мокрый снег.