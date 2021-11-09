Миграционный кризис: Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня Польша на границе с Белоруссией в Кузнице закрыла пункт пропуска из-за стремительного наплыва мигрантов. Об этом сообщила польская пограничная служба, информирует УНН.

Детали

“В связи с ситуацией на польско-белорусской границе 9 ноября с 07:00 грузовое и пассажирское движение будет остановлено в обоих направлениях на автомобильном пограничном переходе в Кузнице”, — говорится в сообщении.

Путешественникам рекомендовано направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Вчера, 8 ноября, ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.