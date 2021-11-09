Сейм Литвы впервые в истории объявил чрезвычайное положение - на границе с Беларусью

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сейм Литвы во вторник, 9 ноября, объявил чрезвычайное положение. Он начнет действовать с 00:00 10 ноября этого года в приграничной зоне Литвы на границе с Беларусью и на пять километров в глубину страны, пишет УНН со ссылкой на LRT.lt.

За введение чрезвычайного положения проголосовали 122 депутата Сейма, против – один депутат.

Детали

Кабинет министров Литвы во вторник утром согласился с объявлением чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Однако, только с согласия Сейма чрезвычайное положение могло вступить в силу.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен обсудила это предложение с представителями оппозиционных фракций. После заседания она выразила уверенность, что Сейм сможет принять решение об объявлении чрезвычайного положения во вторник на вечернем заседании Сейма.

"Сейм и правительство уже приняли меры по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. К сожалению, этих инструментов до сих пор недостаточно. Учитывая усиление недавней гибридной атаки белорусского режима на Польшу, ее организованного и массового характера, внедрение (ЧП - ред.) необходимо", - заявила спикер Сейма Чмилите-Нильсен во время презентации проекта.

Она напомнила, что законопроект предусматривает, что чрезвычайное положение вступит в силу 10 ноября и продлится один месяц. Кроме того, она заявила, что даже в такой ситуации необходимо помнить об обязательствах быть гуманным, соблюдать свои международные обязательства и заботиться о тех иностранцах, которые уже находятся в Литве. Также, по мнению Чмилите-Нильсен, должна быть гарантирована защита границ Литвы, а заодно и Европейского Союза.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на заседании Сейма указала, что в Литве никогда не вводилось чрезвычайное положение. И что закон о ЧС был принят так давно, что сейчас в нем много разных вещей, которые не всегда понятны. Поэтому, правительство может предлагать и изменения к нему.

"Сейм в течение месяца продолжит оценку с учетом ситуации и решит, продолжать ли, расширять, потребуются ли другие решения", - добавила премьер, отвечая на вопрос, достаточно ли будет введения ЧС на месяц.

Законодатель-либерал Армин Пайк спросил премьер-министра, какие права человека и конституционные права могут быть ограничены во время чрезвычайного положения. Шимоните заявила, что для некоторых людей будет больше ограничений, но это люди, которые въехали в Литву нелегально.

"Но если говорить о гражданах Литвы, то эти ограничения не обязательно касаются всей территории чрезвычайного положения. Но в некоторых случаях, например, ограничения на въезд, они действуют лишь в пограничной зоне, что меньше, чем вся зона чрезвычайного положения. (...) Есть определенное ограничение на переезд, определенное ограничение на смену места жительства, если кто-то сейчас очень хочет туда переехать, да, это решение не позволило бы это в течение месяца сделать. Очевидно, это некоторые неудобства. Поэтому предлагается как короткий срок, так и ограниченное применение, чтобы минимизировать те неудобства для наших граждан от этого правового режима", - отметила Шимоните.

Дополнение

Министерство внутренних дел Литвы предложило в понедельник, 8 ноября, ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации на границе с соседней Польшей, куда мобилизуют несколько тысяч мигрантов из Беларуси.

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения. В дальнейшем это решение должен был утвердить Сейм. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также заявила, что президент страны Гитанас Науседа был проинформирован о том, что правительство предложило ввести чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение, как было озвучено, будет действовать в приграничной зоне Литвы на границе с Беларусью и на пять километров в глубину страны, а также в поселениях мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Мигранты, въехавшие в Литву и поселившиеся в стране, будут ограничены в праве на переписку, разговор по телефону и тому подобное, за исключением возможности обращаться в государственные учреждения и органы.

В этом году более 4,2 тысячи человек нелегально попали в Литву из Беларуси. После того, как в августе пограничники изменили тактику, почти 6 тысяч мигрантов не пустили в страну.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.