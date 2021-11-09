Норвегия: полиция застрелила мужчину с ножом, что угрожал прохожим

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мужчина, вооруженный ножом, угрожал прохожим на улицах столицы Норвегии Осло, после чего его застрелили полиция. Об этом пишет УНН со ссылкой на Resett.

Детали

Полиция сначала предположила, что были ранены прохожие, но позже сообщила, что лишь один полицейский получил легкие ранения.

"У нас пока нет информации о том, что это связано с терроризмом, - заявил на пресс-конференции старший начальник полиции Эгил Йорген Брекке. - Для нас это кажется отдельным актом, поэтому нет причин опасаться за безопасность города для других. Это человек, которого мы знаем, в прошлом у которого есть своя история".

По словам Брекке, первые сообщения в полицию поступили незадолго до 9 часов утра. Патрульная полиция приехала к месту происшествия и сначала попыталась остановить мужчину, сбив его.

Представитель полиции Торгейром Бренден сообщил, что мужчине удалось открыть дверь машины полицейских.

Бренден добавил, что в мужчину было сделано "несколько выстрелов". Преступник был доставлен в ближайшую больницу, где и скончался.

Добавим

В прошлом месяце человек, вооруженный луком, стрелами и ножом, убил пять человек в небольшом городке на юго-запад от Осло.