Смертность от коронавируса в России достигла нового ежедневного рекорда

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Смертность от коронавируса в России достигла нового рекорда во вторник, а число новых подтвержденных случаев остается высоким даже через два дня после того, как в большинстве регионов страны закончился девятидневный нерабочий период. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Детали

Во вторник в РФ зафиксировали 1 211 случаев смерти от COVID-19, что является самым высоким показателем ежедневного количества смертей за все время пандемии и 39 160 новых случаев COVID-19. С конца октября, штаб почти ежедневно, сообщает о 40 тысячах случаев заболевания и более тысячи смертей.

Контекст

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце приказал россиянам не работать в период с 30 октября по 7 ноября. Он уполномочил региональные правительства, при необходимости увеличить количество нерабочих дней, но лишь пять российских регионов это сделали.

В других регионах доступ к ресторанам, театрам и другим общественным местам неограничен для людей, которые либо прошли полную вакцинацию, либо вылечились от COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо сдали отрицательный результат ПЦР-теста за предыдущие 72 часа.

Количество ежедневных новых случаев заражения и смертей от COVID-19 оставались высокими в течение всего нерабочего периода. Официальные лица в Кремле заявили в понедельник, что еще слишком рано говорить о том, оказала ли эта мера "желаемый эффект".

Рекордные показатели количества инфицированных и смертей в России происходит на фоне низких показателей вакцинации, слабого отношения общества к мерам предосторожности и нежелания правительства ужесточать ограничения.

Добавим

Всего в РФ вакцинировано менее 40% населения из почти 146 миллионов.

Всего за все время пандемии в России было вивлено более чем 8,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 249 тысяч смертей в результате пандемии.

Однако, отчеты российской статистической службы "Росстат", что ведет подсчет смертей, связанных с коронавирусом, показывает гораздо более высокие показатели смертности COVID-19: 462 тысячи человек с COVID-19 скончались с апреля 2020 года по сентябрь этого года.

Российские официальные лица заявили, что штаб по борьбе с инфекцией включает только смертельные случаи, основной причиной которых был COVID-19, и использует данные медицинских учреждений. "Росстат" использует более широкие критерии для подсчета смертей, связанных с коронавирусом, и берет данные из ЗАГСов, где завершается регистрация смерти.