Греция утверждает, что Турция подталкивает мигрантов к ее границе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник, Греция обвинила Турцию в том, что она действует как "пиратское государство", утверждая, что ее береговая охрана сопровождала и пыталась подтолкнуть к греческим водам лодку с мигрантами, которые попытались незаконно добраться до Греции. Об этом пишет УНН со ссылкой н аГреческую береговую охрану.

Детали

В заявлении береговой охраны говорится о том, что турецкие суда сопровождали судно-мигрант возле греческого острова Лесбос в Эгейском море, который находится недалеко от побережья Турции, рано во вторник. В нем говорится, что греческие суда береговой охраны, которые находились на месте, препятствовали вхождению лодки, а лодки береговой охраны Турции в конечном итоге подобрали мигрантов, вначале отказавшись сделать это.

"(Видео), вне всяких сомнений, демонстрирует явные попытки судов береговой охраны Турции, используя опасные маневры, направить шлюпку, которую они сопровождают, в греческих территориальных вод, чтобы они могли незаконно войти", - говорится в заявлении Греции.

Министр торгового флота Греции Яннис Плакиотакис заявил, что Турция "вновь вела себя как пиратское государство в Эгейском море".

"Европейский Союз должен оказывать гораздо большее давление на Турцию, чтобы она выполняла свои международные обязательства, - сказал Плакиотакис. - Греция будет продолжать защищать свои морские границы решительно, уважая международное право и уделяя приоритетное внимание защите человеческой жизни".

Дополнение

Тысячи людей, которые спасаются от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, каждый год пытаются въехать в Грецию от ее регионального соперника - Турции. В соответствии с соглашением от 2016 года с Европейским союзом, членом которого является Греция, Турция обязалась остановить поток мигрантов.

Но Греция неоднократно обвиняла Турцию, которая имеет большое количество мигрантов, в поощрении и облегчении попыток пересечения границы.

В прошлом году напряженность на сухопутной границе двух стран резко возросла после того, как Турция направила тысячи мигрантов в сторону Греции, а Греция направила полицию и вооруженные силы для предотвращения так называемой "гибридной атаки".

Турция, в свою очередь, обвиняет Грецию, которая усилила пограничное патрулирование, в незаконном перенаправлении мигрантов, что попадают на ее территорию.

Две страны, являются союзниками НАТО, также не согласны с правами на разведку подводного газа и нефти.