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Канада разрешила бустерную прививку вакциной Pfizer для совершеннолетних

Канада разрешила бустерную прививку вакциной Pfizer для совершеннолетних

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Канады разрешило бустерную прививку для всех совершеннолетних в стране вакциной Pfizer. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что дополнительную дозу будут делать через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации. Это поможет повысить защиту населения на фоне того как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.

В то же время бустерную прививку всем совершеннолетним разрешили и в США, однако Johnson & Johnson.

Дополнение

Ранее Комитет Европейского агентства лекарственных средств пришел к выводу, что бустерная доза вакцины против COVID-19 Moderna может введена людям в возрасте от 18 лет.

Источник: УНН
Теги: Канада, вакцина, Коронавирус
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