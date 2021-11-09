Грузинская оппозиция завтра готовит акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Грузинская оппозиция в среду, 10 ноября, намерена провести акцию протеста у городского суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

Отмечается, что председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил своим сторонникам, что 10 ноября акции протеста пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения.

"Еще одна наша акция протеста, пожалуй, главная пройдет у здания Тбилисского городского суда, если там состоится процесс над Михеилом Саакашвили. Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

Ранее во вторник адвокат находящегося в заключении Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая журналистам.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.



Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.