Две группы мигрантов прорвались через границу с Польшей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши, сообщает радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу, передает УНН.

Детали

По данным польской радиостанции, это произошло на окраинах города Крынки и села Беловеж.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катажина Зданович, в обоих случаях мигранты сломали ограду. Некоторых людей задержали пограничники, остальных сейчас разыскивают, пишет Bialystok.