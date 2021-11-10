Две группы мигрантов прорвались через границу с Польшей
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши, сообщает радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу, передает УНН.
Детали
По данным польской радиостанции, это произошло на окраинах города Крынки и села Беловеж.
Как сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катажина Зданович, в обоих случаях мигранты сломали ограду. Некоторых людей задержали пограничники, остальных сейчас разыскивают, пишет Bialystok.
Что было раньше
8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.
На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.