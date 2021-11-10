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Две группы мигрантов прорвались через границу с Польшей

Две группы мигрантов прорвались через границу с Польшей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши, сообщает радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу, передает УНН.

Детали

По данным польской радиостанции, это произошло на окраинах города Крынки и села Беловеж.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катажина Зданович, в обоих случаях мигранты сломали ограду. Некоторых людей задержали пограничники, остальных сейчас разыскивают, пишет Bialystok.

Что было раньше

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
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