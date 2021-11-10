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Джонсон призвал переговорщиков на COP26 "надавить на все рычаги" для спасения Земли

Джонсон призвал переговорщиков на COP26 "надавить на все рычаги" для спасения Земли

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал переговорщиков на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) использовать все возможности, чтобы прийти к компромиссу по вопросу, от которого зависит будущее планеты. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства накануне его возвращения в шотландский город Глазго, где подходит к концу двухнедельный форум, передает УНН.

Цитата

“Команды переговорщиков из кожи лезут в эти заключительные дни COP26, чтобы превратить обещания в действия в области борьбы с изменением климата. Еще многое нужно сделать. Сегодня я проведу встречи с министрами и переговорщиками, чтобы услышать, в чем удалось достичь прогресса, а где нужно сблизить позиции”, — сообщил Джонсон.

Детали

Он считает чрезвычайно важным, чтобы страны нашли возможность выполнить задачи, прописанные в 2015 году в Парижском соглашении по климату. В нем главной целью называется предотвращение повышения температуры у поверхности планеты более чем на 2, а в идеале — на 1,5 градуса Цельсия к концу века. Для этого стороны должны договориться о четком определении и согласовании рамок рыночных и нерыночных подходов к сокращению выбросов парниковых газов в рамках шестой статьи соглашения. Кроме этого, переговорщики пытаются прийти к согласию относительно размера выплат со стороны развитых стран государствам, которые больше всего нуждаются, для их перехода к зеленой повестке дня.

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“Настало время для стран отложить свои разногласия и объединиться ради нашей планеты и наших людей. Мы должны нажать на все рычаги, если мы хотим, чтобы цель в 1,5 градуса была в пределах нашей досягаемости”, — сказал Джонсон.

Конференция COP26 в этом году

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны Конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.

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Дополнение

На климатическом саммите в Париже в 2015 году было произведено план по предотвращению опасной изменении климата, который включал “постоянные усилия” по сдерживанию потепления ниже отметки в 1,5°C. Ученые говорят, что ограничение потепления до 1,5°C предотвратит опасным последствиям изменения климата.

Но когда анализируется фактическая политика правительств, а не обещания, прогнозируемое потепление в мире составит 2,7°C к 2100 году, предполагает Climate Action Tracker. Tracker поддерживается рядом организаций, включая престижный институт Потсдама по изучению изменения климата в Германии.

Прогноз появился на фоне того, как метеорологический офис Великобритании предупредил, что миллиард людей могут пострадать от жары и влажности, если средняя глобальная температура повысится на 2°C выше доиндустриального уровня.

Источник: УНН
Теги: ООН, климат, Великобритания, Борис Джонсон
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