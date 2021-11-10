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Суд отклонил просьбу Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

Суд отклонил просьбу Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил во вторник ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа с просьбой заблокировать раскрытия архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января, передает УНН.

Цитата

“Ходатайство истца о временном судебном запрете <...> отклонены”, — говорится в соответствующем постановлении, что поступила к электронной базе данных инстанции.

Контекст

Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и которые находятся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия.

Штурм Конгресса США

Сторонники Трампа 6 января ворвались до здания Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года в стране. Победу одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.

Источник: УНН
Теги: США, штурм, Дональд Трамп
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