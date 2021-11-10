Новости: Экономика
10 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 14580
На 10 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 10 Ноября. УНН. Национальный банк Украины на 10 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1532.0826грн
Серебро —20.4295грн
Платина —885.3328грн
Палладий — 1746.6814грн.
В сравнении с 9 ноября курс металлов вырос.
Источник: УНН
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