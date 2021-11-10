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На 10 ноября установлена цена на банковские металлы

На 10 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 10 Ноября. УНН. Национальный банк Украины на 10 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1532.0826грн

Серебро —20.4295грн

Платина —885.3328грн

Палладий — 1746.6814грн.

В сравнении с 9 ноября курс металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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