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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Холодно и сухо: прогноз погоды на сегодня

Холодно и сухо: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и холодная погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Погоду на территории Украины будет формировать сегодня антициклон Tilda, поэтому на осадки рассчитывать не стоит. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся, отметили в Укргидрометцентре.

Итак, по прогнозу погоды от синоптиков, 10 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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