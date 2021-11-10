Холодно и сухо: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и холодная погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Погоду на территории Украины будет формировать сегодня антициклон Tilda, поэтому на осадки рассчитывать не стоит. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся, отметили в Укргидрометцентре.

Итак, по прогнозу погоды от синоптиков, 10 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.