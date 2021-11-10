В Британии медиков планируют обязать вакцинироваться от COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Великобритании все сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS) должны будут привиться от COVID-19 до 1 апреля 2022 года. Такое предложение озвучил министр здравоохранения страны Саджид Джавид, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

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“Все, кто работает в NHS и социальных службах, должны быть вакцинированы. Мы должны избегать предотвратимого вреда и защищать пациентов в NHS, защищать коллег в NHS и, конечно же, защищать саму NHS. Только те коллеги, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы от COVID-19, могут быть наняты или задействованы в этих условиях”, — сказал Джавид.

Детали

По его словам, введение такого требования сдерживалось из-за опасений того, что медики решат покинуть работу из-за нежелания вакцинироваться.

“При условии одобрения парламентом мы намерены приступить к выполнению этого условия с 1 апреля”, — отметил Джавид.

Джавид рассказал, что последние данные показывают, что 90% сотрудников NHS Trust получили как минимум две дозы вакцины от COVID-19, хотя в некоторых фондах эта цифра приближается к 80%.

Дополнение

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применение таблеток “Молнупиравир” для лечения COVID-19.

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 251,5 млн человек.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,536,536), Индия (34,386,786), Бразилия (21,897,025), Великобритания (9,366,676), Россия (8,873,655), Турция (8,288,165), Франция (7,232,157) и Иран (6,004,460).